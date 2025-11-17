Ученые обнаружили миллиарды микрочастиц в чайных пакетиках при заваривании

Специалисты Новгородского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из других научных учреждений установили, что процесс заваривания чая в пакетиках сопровождается выделением миллиардов полимерных микро- и наночастиц. При этом, как показали исследования, данные частицы не демонстрируют токсического воздействия на клетки кишечного эпителия человека, об этом сообщает « Газета.Ru ».

В ходе экспериментальной работы были протестированы восемь разновидностей чайных пакетиков от различных производителей. Ученые воспроизвели стандартную процедуру заваривания, помещая образцы в воду с температурой 20, 50 и 100 градусов Цельсия. Результаты показали прямую зависимость между концентрацией выделяемых частиц и температурными условиями: при повышении температуры и увеличении времени заваривания количество микрочастиц размером менее одного микрона значительно возрастало.

Согласно полученным данным, один чайный пакетик способен выделять в воду миллиарды частиц в течение часа. Максимальная концентрация достигала 14 миллиардов частиц на литр для синтетических пакетиков-пирамидок и 170 миллиардов для изделий из натуральной целлюлозы.

Наблюдения выявили принципиальные различия в поведении частиц разного происхождения. Синтетические полимерные компоненты, характерные для пакетиков-пирамидок, не растворялись в водной среде и сохраняли стабильность на протяжении десяти суток, демонстрируя даже некоторое увеличение размеров. В отличие от них, целлюлозные частицы относительно быстро разлагались, не оставляя долговременного следа в окружающей среде.

Для оценки потенциальной опасности частиц исследователи провели тесты на клеточных культурах кишечного эпителия человека (линия Caco-2). Результаты продемонстрировали полное отсутствие цитотоксического эффекта — выживаемость клеток сохранялась на стопроцентном уровне даже при максимальных концентрациях частиц.

Ученые отмечают, что для формирования окончательных выводов о воздействии полимерных наночастиц на живые организмы необходимы дополнительные исследования с привлечением других типов клеток и экспериментальных животных. В качестве альтернативы исследователи рекомендуют отдавать предпочтение традиционному листовому чаю или выбирать целлюлозные пакетики вместо синтетических аналогов.

