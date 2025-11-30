Ученые обнаружили неожиданную связь между здоровьем печени и выпадением волос

Крупное исследование, проведенное иранскими учеными, выявило прямую связь между неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) и развитием андрогенетической алопеции — самого распространенного типа облысения в мире. Результаты работы, опубликованные в авторитетном журнале Scientific Reports, указали на то, что состояние печени может быть важным маркером риска для здоровья волос.

Неалкогольная жировая болезнь печени, часто протекающая бессимптомно на ранних стадиях, представляет собой серьезное метаболическое расстройство. Исследователи предположили, что ключевым звеном, связывающим НАЖБП и выпадение волос, является гормональный дисбаланс, в частности, избыток андрогенов, который часто сопровождает это заболевание печени.

В рамках масштабного исследования были проанализированы данные о почти 8 тысячах взрослых людей в возрасте от 35 до 70 лет. Статистический анализ показал убедительную корреляцию: наличие жировой болезни печени увеличивало риск столкнуться с андрогенетической алопецией на 31%.

Особенно ярко эта зависимость проявилась у женщин — в этой группе риск облысения взлетал до 62%. Также в группе повышенного риска оказались люди, ведущие малоподвижный образ жизни (рост риска на 48%) и те, чей рацион был перенасыщен углеводами (рост на 45%). Примечательно, что выявленная связь оставалась статистически значимой даже после того, как ученые учли множество побочных факторов, таких как калорийность питания, инсулинорезистентность и системное воспаление в организме.

