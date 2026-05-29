Названо заболевание, которое не только повышает риск рака груди, но и делает его агрессивнее

Американские ученые из Университета Оклахомы выяснили, что ожирение не только повышает риск развития рака молочной железы, но и способствует его переходу в более опасную инвазивную форму. Результаты работы опубликованы в журнале The American Journal of Pathology.

Исследователи изучили механизмы, с помощью которых ранние (неинвазивные) опухоли груди превращаются в агрессивные, прорастающие в соседние ткани. У женщин без лишнего веса этот процесс сопровождался быстрым делением раковых клеток. Однако у пациенток с ожирением картина оказалась иной. Вокруг опухоли формировалась воспаленная среда: в ткани активно привлекались иммунные клетки, которые, вместо того чтобы бороться с раком, начинали помогать ему расти. Кроме того, опухолевые клетки лучше справлялись со стрессом и перестраивали обмен веществ для получения большего количества энергии.

Авторы также обнаружили, что в процесс вовлекаются не только сами раковые клетки, но и окружающие их ткани. Такое взаимодействие создает благоприятные условия для прогрессирования заболевания. У женщин с ожирением был выявлен повышенный уровень фермента SULF2, который может играть ключевую роль в этом механизме. Ученые надеются, что их открытие поможет разработать новые подходы к лечению, учитывающие метаболический статус пациентки. Работа не утверждает, что ожирение неизбежно ведет к агрессивному раку, но указывает на необходимость более тщательного наблюдения за женщинами с избыточным весом и ранними формами опухолей. Изменение образа жизни и снижение массы тела могут снизить риски.

