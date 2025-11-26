Ученые обнаружили связь между ягодицами и диабетом

Между особенностями строения ягодичных мышц и развитием сахарного диабета второго типа есть связь, заявила эксперт в области биоинженерии из Вестминстерского университета Марджола Танай. Ее слова приводятся на сайте Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

В основе исследования этого факта лежали данные магнитно-резонансной томографии, полученные при обследовании 61 тыс. человек.

Ученые раскрыли существенные различия в реакции мышечных тканей на заболевание у представителей разных полов. У мужчин, страдающих диабетом, наблюдалось заметное уменьшение объема ягодичной мускулатуры. У женщин с таким же диагнозом, напротив, фиксировалось увеличение мышечной массы в этой области тела.

Специалисты объясняют выявленные изменения у мужчин комплексом факторов, включая естественные процессы старения, общую мышечную слабость и малоподвижный образ жизни. Эти элементы в совокупности способствуют истончению ягодичной мышцы при наличии диабетического заболевания.

У женщин картина оказалась иной — процессы усыхания мускулатуры были значительно менее выраженными и затрагивали лишь ограниченные участки мышечных тканей. Это объясняет, почему общий объем ягодичных мышц у пациенток с диабетом может даже увеличиваться.

Ранее ученые предупредили об опасности низкого «плохого» холестерина в организме.