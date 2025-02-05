Ученые пояснили зависимость продолжительности жизни от месяца рождения

Согласно результатам исследования ученых из США, дата и месяц рождения непосредственно оказывают влияние на продолжительность жизни и в целом на здоровье. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что разница в продолжительности жизни между родившимися осенью и весной составляет около 40%. Так, родившиеся в осенний период люди имеют больше шансов на долголетие.

Отмечается, что время года, в которое родился человек, также оказывает влияние на здоровье. Так, у детей, рожденных зимой, значительно выше риски развития шизофрении, глазных заболеваний и аллергий по сравнению с летними малышами. При этом и обучаемость зависит от сезона рождения: дети, родившиеся в начале учебного года, показывают хорошие результаты в учебе.

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