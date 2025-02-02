Ученые раскрыли влияние сна в выходные на процессы старения

Дополнительные часы сна в выходные дни положительно сказываются на здоровье человека, а именно способствуют замедлению процессов старения и снижают риск развития различных заболеваний, в том числе деменции. К такому выводу в результате исследования пришли китайские ученые из Университета Сучжоу. Результаты научной работы опубликованы в Journal of Suzhou University (JSU).

Исследование показало, что всего один-два дополнительных часа сна в субботу и воскресенье помогают компенсировать дефицит ночного отдыха, накопленный в течение рабочей недели. У таких людей риск преждевременного старения снижается на 34%, а риск развития деменции — на 70% по сравнению с теми, кто отказывает себе в дополнительном отдыхе.

Кроме того, ученые утверждают, что дополнительный сон помогает снизить уровень воспалительных процессов в организме, что позволяет предотвратить развитие нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Вместе с тем исследователи советуют придерживаться стабильного графика сна и спать не менее семи-восьми часов каждую ночь.

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