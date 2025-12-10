Хуже только курение: раскрыта скрытая угроза недосыпа — сколько часов ночного отдыха необходимы организму

Сомнологи отмечают, что сон продолжительностью менее семи часов может сокращать жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале SLEEP Advances. Заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-невролог Светлана Александрова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как сон влияет на человеческую жизнь.

Исследования показывают: нехватка сна оказывает на организм более серьезное влияние, чем физическая активность, рацион или социальные связи — хуже по воздействию только курение. Анализ данных десятков тысяч людей подтверждает: регулярный недосып и отсутствие качественного отдыха значительно повышают риск преждевременной смерти. Врач Александрова подчеркнула, что современная сомнология достаточно убедительно показывает: оптимальная продолжительность сна для большинства взрослых действительно находится в диапазоне семи-восьми часов.

«Это интервал, при котором отмечаются минимальные риски сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и преждевременной смертности», — пояснила эксперт.

По ее словам, длительное снижение ночного отдыха до шести часов и менее приводит к хронической активации стрессовых механизмов, нарушению гормональной регуляции, повышению артериального давления и ускоренному износу сосудистой стенки.

«Важно понимать, что избыточный сон — более 10-12 часов — тоже не является полезным. В большинстве случаев столь длительный отдых отражает скрытые заболевания: депрессию, апноэ сна, хронические воспалительные процессы, сердечно-легочную патологию. Сам по себе удлиненный сон не продлевает жизнь, а чаще сигнализирует о снижении ее качества», — выразила мнение специалист.

При этом врач подчеркнула, что ключевым фактором остается не только длительность, но и структура сна.

«А именно: наличие глубоких стадий, отсутствие частых пробуждений и соблюдение стабильного режима. Оптимальный сон — это физиологически полноценный, регулярный и достаточный по времени ночной отдых», — заключила Александрова.

