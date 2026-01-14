Ученые убили боль в коленях раз и навсегда, создав инновационный шприц

В начале 2026 года группа исследователей представила результаты доклинических испытаний новой инъекционной терапии, направленной на лечение дегенеративных заболеваний коленных суставов. Разработанный метод нацелен на подавление активности специфического белка 15-PGDH, концентрация которого в организме естественным образом повышается с возрастом и способствует разрушению суставных тканей, сообщает progorodsamara.

Принцип действия терапии основан на нейтрализации этого белка, что, по данным ученых, не только купирует болевой синдром, но и запускает процессы регенерации поврежденного хряща. В ходе экспериментов на животных моделях была продемонстрирована способность инъекции восстанавливать поврежденные конечности до первоначального состояния.

Новый подход позиционируется как потенциальная альтернатива существующим методам лечения, поскольку воздействует на ключевую биологическую причину износа суставов, а не только на симптомы. Точные сроки начала клинических испытаний на людях и последующего внедрения технологии в медицинскую практику в настоящее время не определены.

Ранее сообщалось, что священник из Подмосковья развеял мифы о крещенской святой воде.