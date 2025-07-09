Ученые установили опасный для мозга фактор у пожилых мужчин

Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia, показало, что у мужчин с большим объемом абдоминального жира риск развития деменции почти на 50% выше по сравнению с теми, у кого живот меньше, пишет Lenta.ru .

В исследовании приняли участие более 17 тыс. человек старше 65 лет из Австралии и США. Все участники были изначально здоровы и проходили регулярные когнитивные тесты. Результаты показали, что мужчины с избыточным животом чаще сталкивались с ухудшением памяти, замедлением мышления и снижением скорости реакции. При этом у женщин такой связи обнаружено не было.

Интересно, что общий лишний вес сам по себе не всегда вреден — важнее место его отложения. Участники с большей общей жировой массой, но без выраженного живота, старели умственно медленнее. Также было выявлено, что у людей с развитой мышечной массой риск деменции был ниже.

Авторы исследования подчеркивают, что для сохранения здоровья мозга в пожилом возрасте важнее не столько худеть, сколько поддерживать нормальную мышечную массу и избегать появления «живота». Для этого рекомендуются физическая активность, соблюдение белковой диеты и употребление достаточного количества клетчатки.

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