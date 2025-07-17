Ученые выяснили, как кофеин нарушает работу мозга ночью

Новое исследование показало, что употребление кофеина оказывает влияние на работу мозга даже во время сна. Международная группа ученых выяснила, что после приема кофе мозг остается более активным и возбужденным, особенно у молодых людей и в фазе медленного сна, пишет « Газета.ru » со ссылкой на журнал Communications Biology (ComBiology).

Кофеин является самым распространенным психоактивным веществом в мире. Он содержится в кофе, чае, шоколаде, газированных напитках и некоторых лекарствах. Ранее было известно, что он блокирует рецепторы аденозина — вещества, вызывающего сонливость. Однако механизм его влияния на мозг во время ночного отдыха оставался недостаточно изученным.

В ходе эксперимента 40 добровольцев провели две ночи в лаборатории сна. В один из вечеров они принимали дозу кофеина, эквивалентную двум чашкам кофе, в другой — плацебо. Активность мозга участников измерялась с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Результаты исследования показали, что после употребления кофеина картина мозговой активности во сне становилась более сложной и хаотичной. Особенно ярко это проявлялось в фазе медленного сна, когда электрические сигналы мозга становились менее предсказуемыми и напоминали паттерны, характерные для бодрствования.

Ученые отмечают, что даже при засыпании после употребления кофеина мозг не переходит в полноценный режим отдыха. Уровень его возбуждения остается повышенным, что может негативно влиять на важные функции сна — такие как закрепление воспоминаний и регуляция эмоционального состояния.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение влияния кофеина на людей с нарушениями сна, тревожными расстройствами и проблемами с памятью.

Ранее сообщалось, что названы пять способов уснуть в летнюю жару без кондиционера.