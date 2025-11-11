Ученые выяснили, как стресс сказывается на функционировании кишечника

Новаторское исследование американских ученых раскрыло один из фундаментальных механизмов того, как хронический стресс наносит удар по здоровью. Оказалось, что он напрямую и быстро разрушает микробиом кишечника, что открывает дорогу целому ряду заболеваний.

Специалисты из Ратгерского университета провели эксперимент на грызунах, поместив их в условия продолжительного стресса. Результаты, опубликованные в авторитетном журнале Brain, Behavior, & Immunity — Health, показали, что для запуска негативных процессов достаточно короткого срока. Уже спустя 10 дней у животных был диагностирован дисбактериоз — резко сократилось разнообразие полезных бактерий.

Особенно сильно пострадала популяция бактерий типа Firmicutes, критически важных для нормального обмена веществ в организме.

Важнейшим открытием стало подтверждение двусторонней связи по оси «кишечник — мозг». Исследование доказывает, что нарушенная микрофлора не просто является следствием стресса, но и сама может провоцировать и усугублять стрессовые реакции, замыкая порочный круг. Эти выводы открывают новые перспективы для создания методов лечения и профилактики стрессовых расстройств.

