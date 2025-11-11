Ученые выяснили, как стресс сказывается на функционировании кишечника
Ученые установили, что стресс быстро уничтожает полезную микрофлору кишечника
Новаторское исследование американских ученых раскрыло один из фундаментальных механизмов того, как хронический стресс наносит удар по здоровью. Оказалось, что он напрямую и быстро разрушает микробиом кишечника, что открывает дорогу целому ряду заболеваний.
Специалисты из Ратгерского университета провели эксперимент на грызунах, поместив их в условия продолжительного стресса. Результаты, опубликованные в авторитетном журнале Brain, Behavior, & Immunity — Health, показали, что для запуска негативных процессов достаточно короткого срока. Уже спустя 10 дней у животных был диагностирован дисбактериоз — резко сократилось разнообразие полезных бактерий.
Особенно сильно пострадала популяция бактерий типа Firmicutes, критически важных для нормального обмена веществ в организме.
Важнейшим открытием стало подтверждение двусторонней связи по оси «кишечник — мозг». Исследование доказывает, что нарушенная микрофлора не просто является следствием стресса, но и сама может провоцировать и усугублять стрессовые реакции, замыкая порочный круг. Эти выводы открывают новые перспективы для создания методов лечения и профилактики стрессовых расстройств.
