Ученый назвал безопасную для мужчин и женщин дозу вина

Мужчины могут выпить три бокала вина объемом 120 мл каждый в день, а женщины — два бокала или треть стандартной бутылки. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель главы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Панасюк.

Ученый объяснил, что эти рекомендации установлены не на основе строгих научных доказательств, а через обобщение практического опыта, в частности, исследований французских коллег.

«У французов бокал вина за обедом – это культ, привычка, которая передается из поколения поколению», — объяснил Панасюк.

Во Франции бокал вина во время обеда является глубокой культурной традицией и привычкой, передающейся из поколения в поколение, что позволило накопить значительные наблюдения за влиянием умеренного потребления на здоровье.

Также ученый отметил, что алкоголь в минимальных количествах естественным образом вырабатывается в организме человека в процессе метаболизма, а именно при расщеплении сахаров.

Этот факт иногда приводят в качестве одного из аргументов, объясняющих, почему малые дозы алкогольных напитков могут переноситься без острых негативных последствий.

Ранее сообщалось, что у жительницы Алтая на таможне изъяли бутылку «змеиного вина» из Вьетнама.