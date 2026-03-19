Ученый объяснил, какие процессы запускаются в мозге во время сна

Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия при Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского, член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал « Газете.Ru », что во время сна мозг одновременно выполняет несколько важнейших функций, связанных как с очищением тканей, так и с переработкой накопленной информации.

По словам специалиста, в ночные часы мозг активирует процессы выведения продуктов обмена веществ. Среди них — бета-амилоид и тау-белки, накопление которых связывают с развитием нейродегенеративных заболеваний, включая Болезнь Альцгеймера.

Москалев отметил, что современные исследования показывают более интенсивное выведение этих веществ при полноценном сне по сравнению с его дефицитом. Особенно выраженным этот процесс становится в медленной фазе сна, когда активность мозга меняется особым образом.

Одновременно ночью происходит перераспределение памяти: новая информация, первоначально связанная с работой гиппокампа, постепенно переносится в кору больших полушарий для долговременного хранения.

По оценке ученого, ключевую роль в этом механизме играет глубокий медленный сон, во время которого синхронно работают медленные корковые волны, так называемые сонные веретена и кратковременные всплески активности гиппокампа.

Именно такое сочетание процессов считается основой ночного закрепления памяти и важным фактором поддержания когнитивного здоровья.

