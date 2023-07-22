«Украдет самое драгоценное — время»: врач-онколог рассказал, как не надо лечить рак

«Рак — это серьезное, тяжелое заболевание. Лечить его надо только в официальных медицинских учреждениях традиционными методами. Посещение магов и шаманов не только не принесет никакого результата, но и может лишить пациента шанса на ремиссию, потому что украдет у него самое дорогое — время», — объяснил Копосов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».