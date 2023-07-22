«Украдет самое драгоценное — время»: врач-онколог рассказал, как не надо лечить рак
Онколог Копосов объяснил, какие действия при лечении рака могут навредить
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Несмотря на то, что на дворе 21 век и медицина совершила качественный прорыв в лечении онкологических заболеваний, некоторые пациенты все еще продолжают лечить злокачественные опухоли народными средствами, обращаясь к магам, шаманам или попадая в руки к мошенникам.
Врач онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов рассказал, как не надо лечить рак.
«Рак — это серьезное, тяжелое заболевание. Лечить его надо только в официальных медицинских учреждениях традиционными методами. Посещение магов и шаманов не только не принесет никакого результата, но и может лишить пациента шанса на ремиссию, потому что украдет у него самое дорогое — время», — объяснил Копосов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Если обнаружен рак, эксперт советует начинать лечение немедленно, независимо от стадии и прогноза.
«Первое, что нужно сделать — обратиться в официальное медицинское учреждение. В случае с онкологией, нет времени на раздумья. Не стоит верить в мифы от том, что рак можно вылечить с помощью диеты или волшебных приборов для домашнего использования», — добавил собеседник.
Бороться с болезнью, отметил Копосов, могут помочь только традиционные методы: хирургическая операция, химиотерапия, лучевая терапия, таргетная, иммунотерапия.
«Эти методы дают положительные результаты и помогают спасти жизни даже тех пациентов, которые еще 20 лет назад считались безнадежными», — подытожил эксперт.
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