«Внешне можно принять за синяки»: выяснилось, какие виды рака особенно редки

Врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова рассказала о редких видах рака, которые относятся к категории орфанных, то есть заболеваний с распространенностью не более 10 случаев на 100 тыс. человек.

Частота их распространения среди всех онкологических патологий, по словам специалиста, не превышает 1-3 процентов.

«У взрослых редким типом злокачественной опухоли является саркома мягких тканей. Она представляет собой целую группу опухолей, которые могут развиться в жировой и нервной тканях. Сегодня частота распространения саркомы мягких тканей не превышает одного процента», — заявила Вахабова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хоть саркома мягких тканей и относится к орфанным ракам — это серьезное и опасное заболевание, которое требует немедленного лечения. Опухоль, отметила врач, лучше всего поддается терапии, если обнаружена на ранних стадиях.

«Чаще всего эта опухоль поражает мягкие ткани рук и ног. Внешне ее можно принять за травмы: синяки, ушибы и так далее. Из-за этого пациенты не торопятся приходить к врачу, думая, что это просто синяк и он скоро пройдет. Причины образования саркомы мягких тканей пока до конца не установлены», — пояснила онколог.

Способствовать развитию злокачественной опухоли может хроническая лимфедема (отек конечностей), нейрофиброматоз (образование доброкачественных опухолей), синдром Гарднера (полип в кишечнике в сочетании с доброкачественными образованиями).

«У детей редким раком является ретинобластома. Эта злокачественная опухоль имеет генетическую природу. Она развивается на сетчатке глаза. Как правило, она поражает маленьких пациентов в возрасте от 0 до пяти лет», — добавила врач.

Ретинобластома, подчеркнула онколог, может развиться только тогда, когда сразу оба родителя будут носителями мутации в гене и передадут ее своему ребенку. Поэтому опухоль встречается у одного ребенка из 15-18 тыс.

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