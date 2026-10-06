Живот есть, а вес в норме? Диетолог объяснила, что это может быть признаком стресса

Диетолог Дарья Русакова рассказала « Абзацу », что появление живота при нормальном индексе массы тела и относительно стройных руках может указывать на высокий уровень кортизола и хронический стресс. По ее словам, организм запускает защитные механизмы, которые меняют пищевое поведение на биохимическом уровне.

В таких случаях висцеральный жир начинает активно скапливаться вокруг внутренних органов, из-за чего живот становится упругим и выпуклым, а объемы талии растут даже при нормальном весе.

Русакова отметила, что главным маркером стрессового набора веса является рост живота при нормальном или слегка повышенном индексе массы тела. При этом руки остаются стройными, а талия постоянно увеличивается. Диетолог добавила, что избавиться от такого типа жировых отложений с помощью жестких ограничений в еде практически невозможно, поскольку дефицит калорий воспринимается организмом как новая угроза. Для эффективного снижения веса в подобных ситуациях может потребоваться не только коррекция рациона, но и работа с психологическим состоянием. Висцеральный жир скапливается глубоко вокруг внутренних органов, живот при этом упругий на ощупь, в отличие от рыхлого подкожного, а вес уходит плохо даже при тренировках, заключила эксперт.