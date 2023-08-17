Уникальная операция: врачи в Подмосковье спасли жизнь новорожденному с патологией кишечника

Врачи Московского областного перинатального центра спасли жизнь новорожденному, который появился на свет на 32-й неделе беременности. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Малыш весил всего 1,8 килограмма. У него были диагностированы множественные пороки развития, в том числе аномалия сердца и патология мозга. Кроме того, у младенца была выявлена высокая кишечная непроходимость — два конца двенадцатиперстной кишки не были соединены между собой.

Было принято решение о хирургическом вмешательстве. Врачам удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта малыша. Уникальную операцию провели заведующая отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра Юлия Шугина и заведующий отделением хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства Михаил Рехвиашвили.

«Операция проходила открыто из мини-доступа. Были найдены оба конца атрезированной кишки <…>. Две кишки особым образом были пересечены — одна вдоль, другая поперек, и сшиты между собой в виде ромба», — рассказала Юлия Шугина.

Через неделю после операции медики провели рентгенологическое обследование. Оно показало, что проходимость кишечника новорожденного полностью восстановлена. Сейчас ребенок проходит лечение под наблюдением специалистов.

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