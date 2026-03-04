Уникальный случай или врачебная ошибка? В Кирове расследуют гибель ребенка

В Кирове разгорелся скандал вокруг смерти годовалого мальчика, у которого диагностировали редкий синдром Кавасаки. Мать ребенка обвиняет врачей в том, что они не распознали опасное заболевание вовремя, спутав его с обычным гриппом. По ее словам, медики упустили тяжелое течение болезни, что привело к трагическому финалу.

В региональном Министерстве здравоохранения подтвердили факт гибели малыша 2024 года рождения, но назвали случай уникальным по своей тяжести и редкости. Ведомство сообщило, что ребенок находился под наблюдением медиков нескольких больниц на протяжении длительного времени. Ему провели полный комплекс обследований, включая анализы на редкие патологии, бактериальные и вирусные инфекции, а также сепсис. К лечению привлекали главного внештатного специалиста министерства, а позже была организована телемедицинская консультация с федеральным центром.

В Минздраве заявили, что терапия проводилась строго в соответствии с клиническими рекомендациями, но, несмотря на все усилия, спасти ребенка не удалось. В ведомстве пояснили, что природа болезни Кавасаки до конца не изучена. Предположительно, заболевание связано с аутоиммунной или генетической предрасположенностью, а спровоцировать его может инфекция. В данном случае течение было атипичным: отсутствовали характерные симптомы, а ребенок сохранял физическую активность, что затрудняло диагностику.

Напомним, синдром Кавасаки — редкое острое воспаление средних и мелких артерий, чаще всего встречающееся у детей до пяти лет. Оно проявляется лихорадкой, поражением слизистых, кожи и коронарных сосудов. Без своевременного лечения болезнь может привести к аневризмам, тромбозам и разрывам стенок сосудов.

