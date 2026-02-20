Младенец, скончавшийся в перинатальном центре Симферополя, был заражен синегнойной палочкой

В Симферополе разгорается скандал вокруг перинатального центра, где скончался новорожденный. Малыш появился на свет и всего два дня спустя умер на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Первоначальные диагнозы указывали на сепсис с тяжелым кислородным голоданием и кровоизлиянием в мозг. Мать ребенка обвинила врачей в халатности, и после трагедии Следственный комитет (СК) Крыма и Севастополя назначил экспертизу.

По информации телеграм-канала «База», вскрытие показало шокирующие результаты: в организме ребенка обнаружили Pseudomonas aeruginosa — синегнойную палочку, которая является возбудителем внутрибольничных инфекций. При этом в анализах матери инфекция найдена не была.

Однако роддом не сообщил о случившемся в Роспотребнадзор. В документах вместо указания на инфекцию значилось: «Другие болезни, осложняющие беременность и деторождение». Сейчас надзорное ведомство проводит эпидемиологическое расследование.

По факту смерти возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности ребенку и о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности его матери.

Следователям предстоит выяснить, почему младенец оказался в палате с больничной инфекцией, и почему руководство медучреждения попыталось скрыть истинную причину трагедии.

Ранее сообщалось, что руководству роддома в Новокузнецке, где массово погибли младенцы, грозят реальные сроки.