Младенец, скончавшийся в перинатальном центре Симферополя, был заражен синегнойной палочкой

Baza: мальчик, погибший в перинатальном центре Крыма, был заражен бактерией
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Симферополе разгорается скандал вокруг перинатального центра, где скончался новорожденный. Малыш появился на свет и всего два дня спустя умер на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Первоначальные диагнозы указывали на сепсис с тяжелым кислородным голоданием и кровоизлиянием в мозг. Мать ребенка обвинила врачей в халатности, и после трагедии Следственный комитет (СК) Крыма и Севастополя назначил экспертизу.
По информации телеграм-канала «База», вскрытие показало шокирующие результаты: в организме ребенка обнаружили Pseudomonas aeruginosa — синегнойную палочку, которая является возбудителем внутрибольничных инфекций. При этом в анализах матери инфекция найдена не была.
Однако роддом не сообщил о случившемся в Роспотребнадзор. В документах вместо указания на инфекцию значилось: «Другие болезни, осложняющие беременность и деторождение». Сейчас надзорное ведомство проводит эпидемиологическое расследование.
По факту смерти возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности ребенку и о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности его матери.
Следователям предстоит выяснить, почему младенец оказался в палате с больничной инфекцией, и почему руководство медучреждения попыталось скрыть истинную причину трагедии.
