Ураган «Милтон» грозит новой проблемой для США

В США может произойти резкое увеличение количества переносимых комарами заболеваний. Все из-за урагана «Милтон», который ранее обрушился на юго-восток страны. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на эксперта.

Такие погодные явления приводят к размножению комаров. На это влияет повышенная влажность и богатая питательными веществами паводковая вода.

«Ураганы и экстремальные погодные явления могут существенно повлиять на популяцию комаров», — заявила Имельда Моисе, специалист Университета Майами.

Кроме того, недавнее исследование подтвердило предположения Моисе. По ее словам, популяция комаров увеличилась в округе Майами-Дейд. Регион ранее попал под ураган «Милтон». Отмечается, что это повысило риск трансмиссивных заболеваний. Это, например, лихорадка денге, ликорадка Зика, малярий, а также вирус Западного Нига.

Сколько будут сохраняться последствия непогоды — выясняется.

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