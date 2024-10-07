Уральские ученые обнаружили в трутовых грибах средство от онкологических заболеваний

Биологи Уральского федерального университета в рамках нового исследования рассмотрели возможности применения трутовых грибов для сокращения последствий химиотерапии для онкобольных и с целью создания лекарственных препаратов. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что исследователи ориентировались на отсутствие отрицательного влияния на человеческий организм и на изменение молекулы ДНК.

Отмечается, что в ходе опытов была проанализирована информация о нескольких десятках грибов, для изучения влияния использовались мошки дрозофил.

Подчеркивается, что, несмотря на то, что данные грибы станут базой лекарственных препаратов для онкологических больных, трутовые грибы нельзя использовать для самолечения, поскольку многие из них показали и крайне отрицательное воздействие на человеческий организм.

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