Уролог Муминов пояснил, почему в новогодние каникулы мужчины чаще ломают половые члены

Новогодние каникулы - это период, когда возрастает число всевозможных травм, в том числе и интимного характера. По словам врача-уролога Жахонгира Муминова, комбинация алкогольного опьянения и страстной партнерши иногда заканчивается для мужчин переломом полового члена. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что обычно перелом полового члена — не такое частое явление в урологической практике. Он наступает на фоне разрыва белочной оболочки, покрывающей пещеристые тела. В большинстве случаев травма наступает в итоге воздействия на эрегированный половой член грубой физической силы.

По мнению медика, без своевременной медпомощи в этом случае велик риск развития серьезных осложнений — от длительного болевого синдрома до эректильной дисфункции. При таких травмах необходимо немедленно наложить тугую повязку и вызвать скорую помощь.

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