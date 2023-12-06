Уролог Черкасов рассказал, что влияет на размер полового члена и имеет ли это значение

Большой нос, указательный палец или размер ноги, высокий рост - у женщин есть много примет, по которым они определяют размер полового члена. Хабаровский уролог Антон Черкасов считает, что делают они это зря. Ни один из перечисленных факторов не связан с размером, сообщает transsibinfo.com .

На размер влияет только генетика. Парадоксально, но для качественного секса большой орган и не нужен. Природа сделала так, что среднестатистический размер (от 14 до 16 см) при толщине от 4 до 6 см как раз и подходит для размера канала влагалища. Для одноразовых встреч женщины находят партнеров с органом размером около 19 см, но в повседневной жизни такой потребности не возникает.

Еще удивительнее тот факт, что даже с большим размером мужчина может чувствовать неуверенность из-за общественных стереотипов. Значение имеет духовный контакт между мужчиной и женщиной, умение понимать и чувствовать друг друга.

«Большинство проблем связано с психологическими факторами. Скованность, неуверенность и стеснение являются главными врагами хорошего секса. Важно помнить, что удовлетворительная сексуальная жизнь основана на взаимопонимании, доверии и умении наслаждаться процессом, а не только на размере полового органа», — считает хабаровский уролог.

Эксперт призывает не акцентировать внимание на размере, а сосредоточиться на качестве.

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