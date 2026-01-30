Уролог предупредил об опасности ночных походов в туалет для пожилых людей

Врачи предупреждают об опасной привычке, которая может иметь фатальные последствия для людей старшего возраста. Уролог Марк Гадзиян в своем телеграм-канале обратил внимание на риск перелома шейки бедра во время ночных походов в туалет.

По словам специалиста, пожилые люди, передвигаясь в темноте, часто теряют равновесие и падают, что приводит к тяжелой травме.

Последствия такого перелома крайне серьезны, отметил уролог. Многие пациенты после этого перестают ходить самостоятельно. К ограничению подвижности часто присоединяется пневмония, которая в ослабленном организме может привести к летальному исходу.

Статистика выживаемости после этой травмы тревожна. Среди мужчин в течение первого года после перелома выживает 63%. Среди женщин показатель несколько выше — 80%.

После достижения 80-летнего возраста риски резко возрастают. В этой возрастной группе каждый второй человек, сломавший шейку бедра, умирает от последствий травмы.

