Уролог Старцева назвала возможные заболевания при участившихся мочеиспусканиях

Мочеиспускание является естественным процессом, о котором нечасто говорят публично. Тем не менее частота походов в туалет может многое рассказать о здоровье. По словам врача-уролога Александры Старцевой, в среднем здоровый человек мочится от пяти до восьми раз в сутки, причем допустимо одно мочеиспускание ночью. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что на частоту указанного процесса оказывает влияние множество факторов: объем и виды жидкости, прием лекарственных препаратов, а также стресс и тревожность. У женщин позывы могут быть чаще, чем у мужчин, а во время беременности частота значительно увеличивается в силу давления плода на мочевой пузырь.

По мнению медика, если привычный ритм изменился без видимых причин, то это повод задуматься. Учащенные позывы могут говорить о сахарном диабете, инфекциях, заболеваниях простаты или неврологических проблемах. Редкие мочеиспускания могут указывать на обезвоживание или проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой.

Она отметила, что при ощущении жжения, изменения цвета или запаха мочи важно срочно обратиться к врачу. Указанные симптомы могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.

Ранее врач назвала причины появления ночных позывов к мочеиспусканию.