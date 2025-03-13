Уролог Старцева назвала возможные заболевания при участившихся мочеиспусканиях
Уролог Старцева: здоровый человек мочится до восьми раз в сутки
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Мочеиспускание является естественным процессом, о котором нечасто говорят публично. Тем не менее частота походов в туалет может многое рассказать о здоровье. По словам врача-уролога Александры Старцевой, в среднем здоровый человек мочится от пяти до восьми раз в сутки, причем допустимо одно мочеиспускание ночью. Об этом сообщает Life.ru.
Она добавила, что на частоту указанного процесса оказывает влияние множество факторов: объем и виды жидкости, прием лекарственных препаратов, а также стресс и тревожность. У женщин позывы могут быть чаще, чем у мужчин, а во время беременности частота значительно увеличивается в силу давления плода на мочевой пузырь.
По мнению медика, если привычный ритм изменился без видимых причин, то это повод задуматься. Учащенные позывы могут говорить о сахарном диабете, инфекциях, заболеваниях простаты или неврологических проблемах. Редкие мочеиспускания могут указывать на обезвоживание или проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой.
Она отметила, что при ощущении жжения, изменения цвета или запаха мочи важно срочно обратиться к врачу. Указанные симптомы могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.
Ранее врач назвала причины появления ночных позывов к мочеиспусканию.