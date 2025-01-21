Врач назвала причины появления ночных позывов к мочеиспусканию

Частые позывы к мочеиспусканию возникают у каждого третьего человека старше 30 лет, сообщила врач-терапевт Зоуи Уильямс, передает The Sun.

Никтурия — потребность часто мочиться — чаще всего возникает у людей пожилого возраста. К числу возможных причин также относятся инфекции мочевыводящих путей, диабет, менопауза у женщин или проблемы с предстательной железой у мужчин.

Ночные позывы к мочеиспусканию также могут спровоцировать кофеин, алкогольные напитки и некоторые лекарственные препараты.

Справиться с проблемой могут упражнения Кегеля, так как они помогают укрепить мышцы тазового дна, но важно правильно их выполнять, иначе начнет болеть живот. Эксперт также рекомендовала не откладывать визит к врачу.

Ранее сообщалось о том, что жаловавшегося на боль в пальце мужчины обнаружили почечную недостаточность.