«Все есть яд»: вызывает ли Skittles онкологию и бесплодие на самом деле

Медицинское сообщество в России призывает запретить конфеты Skittles, сообщает SHOT . Врачи считают, что такого рода сладости могут вызывать онкологию, бесплодие и гастрит из-за содержащихся в них опасных веществ.

Врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина объяснила нам, действительно ли конфеты способы провоцировать возникновение столь серьезных недугов.

«Сами по себе конфеты и сладости несут риски не столько из-за определенных ингредиентов в составе, сколько просто из-за того, что это продукты, которые не несут в себе пищевой ценности. При чрезмерном потреблении, безусловно, будут возникать негативные последствия чрезмерного потребления сладкого — это и нарушение внимания у детей, и снижение иммунитета из-за роста патогенной флоры, и гиперактивность», — сообщила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что же касается элементов, которые так испугали медицинское сообщество, считает собеседница, с ними ситуация аналогична. Их не стоит употреблять в дозах, превышающих допустимые, но не обязательно избегать на 100%.

«Необходимо относиться к сладостям, как к десертам, а не как к быстрому средству утоления голода. Все есть яд, и все лекарство — важна доза. Именно это стоит помнить, когда выстраиваешь рацион. Если же мы начнем читать абсолютно все составы и разбираться во всех «Ешках», мы просто дойдем до расстройства пищевого поведения, это однозначно», — подчеркнула Гадельмурзина.

Главное, заверила нутрициолог, чтобы рацион был полноценным изо дня в день. Не помешают и элементарные меры профилактики, как полноценный сон, физическая активность и периодические чек-апы организма.

«Это лучшее, что вы можете сделать для себя и своих детей. А если вы или ваш ребенок съедите пару конфет Skittles, с вами ничего страшного не случится. Только не стоит есть их, как и другие сладости, на завтрак, обед и ужин», — заключила специалист.

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