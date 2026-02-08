Устаревший протокол? Бета-блокаторы не предотвращают новые инфаркты у пациентов со здоровым сердцем

Крупное международное исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The New England Journal of Medicine (NEJM), ставит под сомнение многолетний стандарт лечения после инфаркта. Согласно полученным данным, рутинное назначение бета-блокаторов пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, но сохранившим нормальную сократительную функцию сердца, не улучшает их долгосрочные исходы.

Исследование охватило 17 801 пациента с фракцией выброса левого желудочка выше 50%, что указывает на сохраненную функцию сердца. В течение среднего периода наблюдения, составившего 3,6 года, ученые не обнаружили существенной разницы в частоте смертей от всех причин, повторных инфарктов и случаев сердечной недостаточности между группами, принимавшими и не принимавшими эти препараты.

Смена парадигмы в кардиологии

Бета-блокаторы, которые снижают частоту сердечных сокращений и нагрузку на миокард, десятилетиями были краеугольным камнем терапии после инфаркта. Однако эти данные базировались на исследованиях, проведенных до эпохи современных методов экстренного восстановления кровотока (реперфузии) и массового применения статинов. Новый анализ показывает, что в современной реальности универсальный подход может быть избыточным для значительной части пациентов.

Авторы работы отмечают, что лучшие показатели выживаемости были ассоциированы с длительным приемом статинов — препаратов, контролирующих холестерин. Они приходят к выводу, что терапия бета-блокаторами после инфаркта должна быть более персонализированной и назначаться с учетом индивидуальной функции миокарда, а не автоматически всем пациентам подряд.

