Уже 80 тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию с начала года

Жители Подмосковья могут пройти углубленную диспансеризацию. Так, за прошлый год углубленную диспансеризацию прошли более 490 тысяч жителей региона, еще 80 тысяч — с начала этого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что углубленная диспансеризация направлена на выявление патологий, которые мог вызвать коронавирус. Это сердечно-сосудистые, эндокринные, заболевания органов дыхания и другие. Она включает в себя обследования, которые проводятся дополнительно к обычной диспансеризации.

Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя такие исследования, как общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации — компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все поликлиники, женские консультации и стоматологии региона приведут к единому стандарту до конца текущего года.