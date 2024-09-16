Уже более 10,2 тысячи человек проверили свое здоровье в подмосковных парках

Уже более 10,2 тысячи жителей Подмосковья прошли обследования в рамках акции «Проверь свое здоровье в парках», которая стартовала в начале лета.

В эти выходные выездные бригады врачей работали в двадцати четырех округах региона, в том числе в Лобне, Химках, Дмитрове, Зарайске и Шатуре, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

За минувшие выходные профосмотры прошли четыреста двадцать шесть человек, уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Кроме того, в эти выходные 441 человек прошел вакцинацию от гриппа», — добавил глава областного Минздрава.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных медработников за заботу о других.