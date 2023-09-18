Уже более 465 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Подмосковье

Порядка восьмидесяти миллионов рублей выделено из бюджета Подмосковья в этом году на кампанию по вакцинации против гриппа. Об этом сообщили в пресс-центре Московской областной думы.

В Московской области прививки населению начали делать с конца августа современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», а также «Ультрикс» и «Ультрикс квадри».

По словам председателя Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, грипп очень заразен, протекает тяжело и имеет большее число осложнений. В Подмосковье в настоящий момент кампания по вакцинации против гриппа является самым надежным способом защиты от инфекции и ее последствий.

«План по вакцинации на 2023 год — охватить 60% населения Московской области, это порядка 4,7 млн человек. На сегодняшний день прививку от гриппа уже сделали более 465 тысяч человек, в том числе 126 тысяч детей», — отметил Андрей Голубев.

Напоминаем, что сделать прививку бесплатно можно как в поликлинике, так и в мобильных комплексах. На территории Подмосковья функционируют более 890 кабинетов иммунопрофилактики в государственных медучреждениях для граждан всех возрастов.

«По 158 адресам в 39 городских округах работают мобильные пункты вакцинации. Кроме этого, сформирована 541 прививочная бригада для выездов на предприятия и в сельские отдаленные местности. Уже осуществлено более 300 выездов, привито более 35 тысяч человек. В сельских отдаленных местностях и ФАПах вакцинировано более 29 тысяч человек», — подчеркнул в завершении Голубев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, всех работников скорой помощи застраховали в Московской области.