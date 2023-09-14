Уже более 900 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала этого года

Всего с начала года профилактические осмотры в Подмосковье прошли уже свыше девятисот тысяч детей, что на 72 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого год. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова подчеркнула, что в регионе постоянно напоминают жителям, что своевременное прохождение профосмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение.

При этом для удобства родителей и детей прохождение профосмотра доступно не только в поликлинике, но и в школе. В этом случае бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что всех работников скорой помощи застраховали в Московской области.