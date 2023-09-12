Уже более ста тысяч справок оформили жители Подмосковья с начала года в «цифре»

В настоящий момент жители Подмосковья в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» могут оформить девять видов медицинских справок через Интернет. Так, уже более ста тысяч подобных справок оформлено с начала года. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова подчеркнула, что перевод ряда услуг в цифровой вид позволяет упростить получение необходимых документов для жителей. При этом особой популярностью пользуется справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Отмечается, что две справки формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в 2024 году в регионе окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.