Уже более тысячи медработников Подмосковья прошли занятия по профилактике стресса с начала года

С января этого года в многопрофильных больницах Московской области клинические психологи начали проводить занятия со стрессом и профилактике эмоционального выгорания. Так, более одной тысяч медработников уже прошли обучение. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Напоминаем, что в конце прошлого года клинические психологи больниц Подмосковья прошли специальную подготовку, чтобы уже в этом году начать работать не только с пациентами своих медицинских организаций, но и с коллективом. В рамках данных занятий они учат работать с эмоциями и чувствами, а также учат профилактике эмоционального и профессионального выгорания.

Отмечается, что тренинги проводятся под руководством сотрудников Центра развития компетенций МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Подобные занятия с клиническими психологами уже проводятся в Долгопрудненской, Люберецкой, Королевской больницах и других.

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