«Уже был причиной пандемии»: вирусолог раскрыл, чем грозит РФ вспышка гонконгского гриппа, и как ее предотвратить

«Вирус гонконгского гриппа уже был причиной пандемии. Его обширное распространение удалось остановить только после создания вакцин против гриппа, но этот вариант вируса часто мутирует. Из-за этого до сих пор происходят регулярные вспышки ОРВИ», — подчеркнул биотехнолог.