«Уже был причиной пандемии»: вирусолог раскрыл, чем грозит РФ вспышка гонконгского гриппа, и как ее предотвратить
Вирусолог Вострухов назвал главные опасности гонконгского гриппа
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В Тюменской области зарегистрировали первые случаи гонконгского гриппа. Согласно сообщению регионального управления Роспотребнадзора, заболели один взрослый и двое детей.
Вирусолог Сергей Вострухов рассказал, чем опасен вирус гонконгского гриппа, и пояснил, насколько высок риск эпидемии.
«Гонконгский грипп — это штамм вируса гриппа типа A, который заражает человека, животных и птиц. Он широко распространен во всех регионах. В случае заражения характеризуется тяжелым течением, длительностью и вероятностью осложнений», — объяснил Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Собеседник отметил, что риск заработать осложнения при заболевании гриппом типа A выше, чем при вирусах типа B.
«Вирус гонконгского гриппа уже был причиной пандемии. Его обширное распространение удалось остановить только после создания вакцин против гриппа, но этот вариант вируса часто мутирует. Из-за этого до сих пор происходят регулярные вспышки ОРВИ», — подчеркнул биотехнолог.
По словам эксперта, чтобы предотвратить пандемию, которую может вызвать мутировавший вариант гонконгского гриппа, следует пройти иммунопрофилактику: обратиться к специалисту и подобрать вакцину.
«Соблюдайте меры предосторожности и персональной защиты: носите маски в местах скопления людей, при этом больше бывайте на свежем воздухе, чаще делайте влажную уборку помещений, используйте антисептики», — посоветовал Вострухов.
Также вирусолог порекомендовал принимать поливитаминные комплексы и поддерживать умеренную физическую активность.
Ранее специалист предупредил о возможной пандемии другого опасного вируса.