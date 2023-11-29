Уже почти девять тысяч детей-спортсменов осмотрели врачи НИКИ с начала этого года

Углубленные медицинские осмотры почти девяти тысяч юных спортсменов - членов сборных команд Подмосковья провели врачи Научно-исследовательского клинического института детства с начала текущего года. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Руководитель Центра по спортивной медицине НИКИ детства Дарья Коледова отметила, что ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген-исследование, а также получают консультации специалистов. Прохождение углубленного медицинского осмотра не занимает более трех часов. При необходимости детям проводят дополнительные консультации.

Кроме того, за этот же период в НИКИ детства прошли обследование сорок пять детей-спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.