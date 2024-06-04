Уже почти миллион жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала этого года

«Мы призываем заботиться о своем здоровье и проходить регулярную диагностику на ВИЧ. Само тестирование абсолютно безболезненно и не займет больше 15 минут. Всего с начала года в Подмосковье исследование прошли уже почти 920 тыс. человек, что на 85 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИД, к. м. н. Александр Пронин.