Уже почти миллион жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала этого года
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохрания МО]
Жители Подмосковья могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Так, почти девятьсот двадцать тысяч человек прошли данное тестирование с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Мы призываем заботиться о своем здоровье и проходить регулярную диагностику на ВИЧ. Само тестирование абсолютно безболезненно и не займет больше 15 минут. Всего с начала года в Подмосковье исследование прошли уже почти 920 тыс. человек, что на 85 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИД, к. м. н. Александр Пронин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал с рабочим визитом в подмосковном филиале государственного фонда «Защитники Отечества», чтобы поблагодарить сотрудников организации за важную и ответственную работу.