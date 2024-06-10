Уже свыше 1,2 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

В эти выходные шестьсот жителей региона прошли обследование в рамках акции «Проверь здоровье в парке», сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выездные бригады врачей работали в тридцати трех парках региона, в том числе в Подольске, Мытищах, Видном и Коломне.

Акция «Проверь здоровье в парке» проводится в Подмосковье уже третий год подряд. За это время обследования прошли более 1,2 тысячи человек, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«Уже третий год подряд мы проводим в парках Подмосковья акцию по проверке здоровья. Удобно, что человеку не нужно идти в поликлинику, а можно пройти диагностику и получить консультацию врача на свежем воздухе», — подчеркнул глава областного Минздрава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что социальная сфера является одной из приоритетных в регионе.