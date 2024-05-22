Уже свыше 22 тысяч новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье в этом году

В Подмосковье с начала текущего года неонатальный скрининг прошли уже более двадцати двух тысяч новорожденных, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве напомнили, что данное исследование проводится в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранних стадиях.

Благодаря скринингу специалисты могут своевременно выявить детей из группы риска и назначить соответствующее лечение, отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«В Московской области новорожденных проверяют на тридцать шесть генетических заболеваний», — уточнил он.

Так, с начала этого года в ходе неонатального скрининга врачи выявили у новорожденных свыше сорока случаев генетических заболеваний.

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