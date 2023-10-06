Уже свыше двадцати женских консультаций в Подмосковье работают по единому стандарту

В Московской области продолжается реализация проекта «Наша женская консультация». В его рамках к единому стандарту работы привели уже более двадцати таких медучреждений.

Теперь в двадцать одной женской консультации установлены единая навигация, электронные табло с расписанием врачей, оборудованы зоны ожидания с удобной мебелью, телевизорами, кулерами и вендинговыми аппаратами, а также открыты кабинеты постановки на учет по беременности.

Как рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, все администраторы женских консультаций прошли тренинги бесконфликтного общения. Она добавила, что до конца года в рамках проекта обновят еще четырнадцать женских консультаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие услуги доступны беременным и молодым мамам в Подмосковье.