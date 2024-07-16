Уже свыше шести тысяч жителей Подмосковья узнали о состоянии своих родственников в больнице по номеру 122

В Подмосковье узнать о состоянии родственника, который находится на лечении в стационаре, можно по телефону. Для этого необходимо оставить заявку по номеру 122, напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

После этого сотрудник больницы или лечащий врач самостоятельно свяжется с заявителем и ответит на все интересующие вопросы, указал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. По его словам, с начала этого года жители Подмосковья воспользовались данной возможностью уже более шести тысяч раз.

Проект запущен в сорока девяти больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, Московском областном онкодиспансере, Московском областном госпитале ветеранов войн и в МОНИИАГ. Если заявка была оставлена в рабочий день до 11:00, то информация о самочувствии пациента будет предоставлена в этот же день до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медработников региона за заботу о других.