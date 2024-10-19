В 16 регионах РФ зафиксированы вспышки пневмонии

В 16 российских регионах зафиксирована вспышка заболеваемости пневмонией. Много заболевших в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, а также в Камчатском и Алтайском краях, в Удмуртии и Коми, сообщают «Известия».

Среди пациентов есть и взрослые, и дети. Чаще всего наблюдется пневмония инфекционного происхождения.

Специалисты Роспотребнадзора принимают меры, направленные на то, чтобы не допустить распространение инфекции в стране.

Так, в детских садах проводятся проверки на наличие признаков болезни, ведется комплексная лабораторная диагностика у заболевших и лиц, контактирующих с ними.

В основном к развитию пневмонии приводит переохлаждение, из-за которого снижается иммунитет, уточнила врач-терапевт Светлана Каневская. Также воспаление легких часто развивается как осложнение ОРВИ, добавила врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Ранее сообщалось о том, что более 19 000 электростальцев уже вакцинировались от гриппа.