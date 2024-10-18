В 16 регионах России зафиксирован рост заболеваемости пневмонией

В этом году в стране наблюдается тенденция к увеличению случаев пневмонии, однако ситуация находится под контролем, как сообщают представители Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

«Регистрируются групповые очаги в детских организованных коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах, является микоплазма», — говорится в сообщении.

Перед началом эпидемиологического сезона эксперты Роспотребнадзора приняли весь необходимый комплекс мер для предотвращения ухудшения ситуации с внебольничными пневмониями, поэтому ситуация остается стабильной, отметили в пресс-службе.

В образовательных учреждениях, таких как школы и детские сады, усилены утренние проверки, направленные на выявление симптомов заболевания, как сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в РФ зарегистрировали семь случаев заражения новым вариантом COVID-19 ХЕС.