В РФ зарегистрировали семь случаев заражения новым вариантом COVID-19 ХЕС

В РФ зарегистрировали семь новых случаев заражения новым вариантом COVID-19 ХЕС. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что специалисты продолжают мониторить и контролировать ситуацию с новым вариантом COVID-19.

Новый штамм ХЕС впервые был обнаружен в Италии и Германии. Ученые выяснили, что он является вариантом омикрона, который способен обходить иммунитет человека. Симптомы XEC схожи с предыдущими штаммами, но могут отличаться в зависимости от иммунитета. Инкубационный период составляет 5-7 дней, а заражение возможно при контакте с инфицированным человеком.

По данным оперштаба, в России за неделю выявлено более 35 тыс. случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что по сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 3,2%.

За последние семь дней коронавирус унес жизни 38 россиян. В больницу были доставлены 2,5 тыс. человек с этим диагнозом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за COVID-19 запретили акцию траура по жертвам ВОВ.