Малоинвазивные операции стали чаще проводить в Московской области

В Подмосковье на долю малоинвазивных вмешательств в структуре хирургических операций приходится почти 54% от общего числа манипуляций, с начала 2024 года в регионе провели более 125 тысяч малоинвазивных операций, что на 4,6% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«После малоинвазивной операции пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни, сокращается период его пребывания в стационаре. Достичь увеличения количества таких операций на 4,6% нам удалось благодаря оснащению современным медоборудованием больниц, а также повышению квалификации наших медицинских специалистов», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Такие операции в больницах региона проводят бесплатно, по полису ОМС. На них направляет лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.