В Башкирии выявили случай заражения «малой чумой»

В башкирском городе Агидель зафиксирован случай инфицирования туляремией, или, как ее называют, «малой чумой», сообщил портал Utv.ru.

Случай зафиксирован в ТСН «Дачник». Городские власти призвали граждан не посещать дачные участки до 8 сентября, не пить сырую воду и тщательно мыть перед употреблением овощи и фрукты.

Туляремия поражает лимфатические узлы, кожу, глаза, кишечник и легкие. Инфекцию переносят кровососущие насекомые и грызуны.

В Агидели проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в России нашли вакцину, подходящую для профилактики оспы обезьян.