В Башкирии выявили случай заражения «малой чумой»
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В башкирском городе Агидель зафиксирован случай инфицирования туляремией, или, как ее называют, «малой чумой», сообщил портал Utv.ru.
Случай зафиксирован в ТСН «Дачник». Городские власти призвали граждан не посещать дачные участки до 8 сентября, не пить сырую воду и тщательно мыть перед употреблением овощи и фрукты.
Туляремия поражает лимфатические узлы, кожу, глаза, кишечник и легкие. Инфекцию переносят кровососущие насекомые и грызуны.
В Агидели проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия.
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