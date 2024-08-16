Подходящую для профилактики оспы обезьян вакцину нашли в России

Вакцина четвертого поколения для профилактики оспы обезьян обнаружена в России в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сообщило РИА Новости.

Препарат под названием «ОртопоксВак» был зарегистрирован в 2022 году. Вакцина подходит для профилактики оспы обезьян и является технологически передовым препаратом мирового уровня.

Разработка вакцины велась с 2009 года. За это время она прошла все необходимые испытания, и в октябре 2022 года был получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента).

Новый препарат получен на основе ослабленного вируса оспы обезьян. Он формирует устойчивый иммунитет и обладает высоким профилем безопасности.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения оспы обезьян.