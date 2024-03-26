В больницах Подмосковья после теракта в «Крокусе» остается 91 человек

Девяносто один человек остается в больницах Подмосковья после теракта в «Крокус Сити Холле».

Данные по состоянию на 10:00 вторника, 26 марта, привели в министерстве здравоохранения Московской области. Список опубликован на сайте ведомства.

Также в областном Минздраве уточнили, что тридцать пациентов уже выписались.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков, которые сейчас борются за жизнь пострадавших во время теракта на концерте в Красногорске.