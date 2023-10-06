В больницу подмосковного Серпухова поступило современное оборудование

С помощью прибора можно обнаружить эпилепсию, опухоли, различные нарушения и изменения, которые происходят в головном мозге. Как отмечает заведующая отделением функциональной диагностики Валентина Никитина, благодаря поступившему оборудованию у врачей появилась возможность ставить более точный и объективный диагноз. Всего в 2023 году в больницу поступят 78 единиц современного оборудования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 16 новых машин скорой помощи от Минпромторга России поступили в городские округа Подмосковья.