В Британии зафиксированы случаи заражения новым штаммом оспы обезьян

На британской территории медики зафиксировали еще двоих заболевших новым штаммом оспы обезьян mpox Ib. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Первый выявленный случай заболевания новым штаммом был выявлен еще в конце октября текущего года. Теперь к нему добавились два новых.

«Обнаружены два случая заражения вирусом mpox Ib. Таким образом, общее число подтвержденных случаев достигло трех», — указало британское Агентство по охране здоровья.

Всем тем, кто контактировал с заболевшими, предложат пройти тесты, а также вакцинацию. Если же у них будут выявлены симптомы заболевания, то пациентам дадут рекомендации по дальнейшему лечению. Эксперты отметили, что риск вспышки заболевания по-прежнему остается низким.

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